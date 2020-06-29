Вечерний стрим 28 июня претендента в кандидаты в президенты формально был приурочен к Дню молодежи. Поэтому онлайн встреча анонсировалась его штабом «для молодежи и с молодежью». И соответствующее пожелание было: чтобы вопросы задавали молодые люди.

Вопросы от молодых прозвучали самые разнообразные: от того, откажется ли политик в случае его избрания главой государства от президентского самолета, до легализации легких наркотиков.

Но больше всего участников встречи интересовали проблемы образования. Валерий Цепкало заявил, что их надо решать экономическим методом – увеличением финансирования системы образования.

Он сказал, что в эту сферу должно поступать до 20% бюджета. На вопрос, за счет чего можно добиться увеличения, ответил, что нужно перестать финансировать неэффективные предприятия. Чтобы это не привело к безработице, их надо реструктурировать. Далее им были приведены конкретные примеры КАМАЗа, Шкоды и других мировых брендов, где спрос на кадры после подобных реформ даже увеличился, но на кадры высокопрофессиональные.

Цепкало кстати вспомнил фразу, приписываемую Бисмарку, которую он якобы сказал после выигранной Пруссией в 1871 году войны с Францией, о том, что своей победе страна обязана простому учителю. Проводя аналогию, он рассматривает систему образования как локомотив преобразований в обществе.

Он считает, что если мы будем вкладывать средства в педагогов и в развитие образовательной инфраструктуры, чтобы она соответствовала лучшим мировым стандартам, то от этого только выиграем. По его мнению, надо делать вложения в самое главное и ценное – в белорусов, в их будущее.

Отвечая оппоненту на то, что сегодня набор студентов в педагогические вузы происходит по остаточному принципу с низкими баллами, он сказал, что если существенно поднимется зарплата учителя, то и в учебные заведения появится очередь из абитуриентов с высоким потенциалом.

Политик оценил достоинства Болонского процесса, которые актуальны для Беларуси. Он выступает за то, чтобы те, кто получили образование за рубежом, нашли себе применение в нашей стране.

Цепкало большой противник обязательного распределения после окончания вуза. Он сравнил это с тем, как в советские времена сельским жителям даже паспорт не давали, чтобы люди не могли никуда поехать и были привязаны к земле. Привязку выпускника учебного заведения к рабочему месту он считает дикостью. Для экономики страны гораздо выгоднее свободное движение рабочей силы.

Претендент на пост главы государства считает, что президент страны должен летать самолетами белорусской авиакомпании, чтобы видеть в том числе уровень ее развития. От резиденций намерен отказаться и перепрофилировать их. Что касается легализации легких наркотиков, то он предлагает здесь полагаться на мнение профессионалов.