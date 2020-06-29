Международная финансовая корпорация (IFC) планирует оказать первую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Беларуси, пострадавшему от пандемии COVID-19. Кредит может стать одним из первых внешних источников ресурсов на эти цели.

На этой неделе совет директоров IFC планирует принять решение о выделении 25 млн долларов в белорусских рублях, говорится в сообщении на официальном сайте. Непосредственным получателем ресурсов станет один из банковских партнеров IFC в Беларуси «Приорбанк», через который и будет распределена эта сумма.

Срок кредита «Приорбанку» составляет 1 год с возможностью продления на такой же период. Все средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий Беларуси, на которые негативно повлияла пандемия COVID-19 и последовавший за этим экономический спад.

Как говорится в описании проекта, средства IFC предназначены для пополнения оборотного капитала малых и средних предприятия. Кроме того, поддерживая способность банков финансировать этот сектор, проект направлен на сохранение устойчивости рынка торгового финансирования и в целом стабильности в банковской отрасли страны.

Всемирный банк, структурной единицей которого является IFC, до этого уже одобрил заявку Беларуси о выделении средств на борьбу с распространением COVID-19. В конце мая он принял решение о предоставлении нашей стране долгосрочного займа (до 2031 года) в объеме 90 млн долларов на «укрепление национальной системы здравоохранения».

Как ранее сообщалось, на преодоление последствий COVID-19 Беларусь рассчитывает получить от внешних кредиторов 2-2,5 млрд долларов. В конце апреля тогдашний первый вице-премьер (теперь –замглавы Администрации президента) Дмитрий Крутой рассказывал в интервью телеканалу «Беларусь 1» о соответствующих переговорах с правительствами ряда государств, со Всемирным банком, IFC, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком и другими структурами». Были озвучены и суммы, на которые Беларусь рассчитывает по итогам переговорам. По словам Дмитрия Крутого, в рамках белорусской квоты Минск мог рассчитывать на средства IFC в объеме 900 млн долларов, Всемирного банка – примерно 300 млн долларов, Европейского инвестиционного банка – тоже около 300 млн долларов.