Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает БЕЛТА.

«Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле президента. По его поручению правительством принято решение по освобождению от уплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам», — сказал Владимир Кухарев.

Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже. «Механизм прорабатывается», — добавил заместитель премьер-министра.