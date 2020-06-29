Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы.

«При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос», — заявил Лукашенко на встрече с педагогами.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, «у нас каждый, пусть даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться — этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов».

Кроме того, президент подчеркнул важность сохранения системы бесплатного высшего образования. «По поводу доступности нашего образования сломано немало копий. Удивляет, что отдельные лица от политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения. Это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут себе позволить такую роскошь, как высшее образование», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит».

Президент считает, что существующая в настоящее время система централизованного тестирования не позволяет поступать в вузы ряду абитуриентов. «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них родителей-бизнесменов, больших денег», — сказал он.

По мнению главы государства, «сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске — где нет такого репетиторства, что можно дополнительно получить знания».

Лукашенко также считает, что система тестирования не позволяет преподавателям вузов, как патриотам, «рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина». «За тестированием, при всех его положительных качествах, мы этого не видим. Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв все лучшее, поставлена задача перед министерством образования к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы», — отметил он.

По словам президента, новые правила поступления в вузы будут определены в рамках работы над Кодексом об образовании. Завершить эту работу президент поручил «в кратчайшие сроки».