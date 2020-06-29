В Минске проходит встреча действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с 1000 педагогов высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а также общего, среднего и дошкольного образования.

Каким образом их отбирали не сообщается, но президентский телеграм-канал “Пул первого” сообщает, что туда попали представители ВУЗов и научной элиты Беларуси.

Во время выступления перед педагогами и учеными Александр Лукашенко заявил, что они не просто обучают квалифицированных специалистов, а прежде всего воспитывают “граждан страны”.

«Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнение формирующими людьми… Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа», — заметил действующий президент. — Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны».

Именно поэтому действующий президент пообещал им повышение зарплат до уровня выше среднего по стране.

«Безусловно, все достижения общественного образования — это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране», — передает слова Александра Лукашенко БелТА.

Не забыл действующий президент и про студентов.

«На сегодняшний день мы обеспечиваем 89,5% мест в общежитии. А в отдельных областях приближаемся к 100%. В будущей пятилетке с общежитиями студентов мы разберемся. Каждый студент будет иметь свое место в общежитиях», —

Ранее Телеграф сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который выдвигается в кандидаты на предстоящих президентских выборах, в ходе посещения «Гродно Азот» пообещал стараться удвоить зарплаты хотя бы части белорусов в следующей «пятилетке» 2021-2025 годов. Об этом сообщили в Администрации главы государства.