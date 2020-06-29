Акции солидарности с Беларусью проходят в десятках городов по всему миру

В различных городах и странах мира проходят акции в поддержку белорусских протестующих. «Варшава, Белосток, Вроцлав, Стокгольм, Дубай, Копенгаген, Лондон, Тель-Авив, Сан-Хосе, Брюссель, Лимасол, Никосия, Вильнюс, Бремен, Братислава, Париж, остров Бали – это далеко не весь список точек мира, где в последние пару дней прошли пикеты в поддержку белорусов и нашего права на честные выборы», — заявили в телеграм-канале штаба потенциального кандидата Виктора Бабарико.

«Друзья, спасибо за вашу солидарность! Она очень много значит для нас, правда! Ваши инициатива и поддержка помогают почувствовать, что нас много и мы едины. Благодаря вам хотя бы за рубежом белорусы могут участвовать в мирных акциях и открыто выражать свое мнение. Мы сильны, не боимся и верим, что как раньше уже не будет. Вместе победим!» — говорится в сообщении.

Так, 27 июня в Варшаве прошел Марш солидарности в поддержку белорусских политзаключенных, после чего участники стали в живую цепь. Специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен выступила на митинге и призвала белорусские власти прекратить преследования и политическое давление на гражданское общество, пишет «Белсат».

28 июня в столице Украины также прошла акция поддержки белорусских протестующих. Марш солидарности с Беларусью начался на Майдане независимости, после чего участники акции почтили память белоруса Михаила Жизневского, погибшего в 2014 году в Киеве во время Революции достоинства. Завершилась акция у белорусского посольства.

26 июня у белорусского консульства в Белостоке прошел пикет против нарушения прав человека в Беларуси. В акции приняли участие 150-200 человек.

В Щецине белорусы собрались у памятника Адаму Мицкевичу.

26 июня в Вильнюсе прошла акция «Свободу политзаключенным!». Люди собрались под посольством Беларуси. В акции участвовало примерно 20 человек. Среди них были местные белорусы, студенты ЕГУ, правозащитники, представители различных политических движений, а также член Сейма Литвы – Жигимантас Павиленис.

В Нидерландах уже состоялись три акции солидарности с политзаключенными и участниками протестов в Беларуси. Первая акция состоялась возле Белорусского консульства в Гааге 20 июня. В ней приняли участие более 20 человек. Вторая акция прошла 23 июня на площади Дам в Амстердаме. Поддержать Беларусь вышли около 90 человек, они выстроились в цепь с портретами политзаключенных, а потом прошли шествием по городу. Третья акция состоялась 25 июня снова возле Белорусского консульства в Гааге – на нее пришли около 90 человек.

В столице Великобритании белорусы устроили цепь солидарности. Несколько десятков человек выступили против политических репрессий в Беларуси. Акция состоялась возле белорусского посольства.

Также акция солидарности прошла в Манчестере.

В немецком Дюссельдорфе белорусы также выстроились в цепь солидарности. Всего участие в акции приняли около 70 человек.

Также 27 июня акция прошла в столице Чехии Праге. По словам организаторов, в ней участвовали около 300 человек, в том числе из Германии и Словакии, пишет Радио «Свобода».

В США на выходных белорусы протестовали в Атланте и Остине (штат Техас).

И, конечно, в Нью-Йорке.

Прошли акции и в других городах и странах планеты.