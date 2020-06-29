К концу дня 29 июня стало известно, что в некоторых районах Беларуси были забракованы все сданные в участковые избирательные комиссии подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Виктора Бабарико. Больше всего – во Фрунзенском районе Минска, куда было подано 47190 подписей. В итоге по стране было забраковано более 100 тыс. подписей.

Максим Знак, адвокат из предвыборного штаба Бабарико, в вечернем эфире на YouTube-канале в интернете отметил, что члены инициативной группы «сильно удивлены происходящим», потому что у них была твердая уверенность, что с подписями все в порядке. Над их сверкой работала целая команда.

В штабе ожидают, когда сложится полная картина, чтобы сделать выводы, как это повлияет на регистрацию или нерегистрацию кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Но Максим Знак заявил, что по всем случаям, где были забракованы подписи в целом по районам, обязательно будут подаваться жалобы в вышестоящие комиссии для того, чтобы “истребовать документы из районных комиссий, посмотреть что там происходило, и по каким причинам эти подписи были признаны недостоверными”.