Это стало известно из ответа Центризбиркома на петицию, в которой содержалось требование их установить для подсчета вошедших и «уменьшения напряженности».

В ответе говорится о том, что подобное нововведение будет противоречить действующему законодательству, определенным им правилам организации и проведения выборов.

Еще один аргумент, который приводится против турникетов, – «затраты на их приобретение для почти 6 тысяч участков для голосования сравнимы с половиной расходов ни избирательную компанию».