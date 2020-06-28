27 июня во второй половине дня Министерство здравоохранения сообщило, что запреты на использование питьевой воды в Московском и Фрунзенском районах Минска сняты.

Но 28 июня утром в телеграм-канале взаимопомощи по этой проблеме люди, живущие в районе проспекта Пушкина, продолжали жаловаться на неприятный запах воды в их домах.

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг ее качества и безопасности в городе в круглосуточном режиме.

Подвозить питьевую воду в пострадавшие места столицы обещают и сегодня. Актуальный список адресов, куда прибывают цистерны, размещается на сайте Минскводоканала. Появляется такая информация в телеграм-канале Мингорисполкома. МЧС предлагает свою карту помощи.

Вопросы по качеству воды Мингорисполком предлагает людям задавать в индивидуальном порядке напрямую в службу 115 или диспетчеру Минскводоканала по телефону +375 17 389 42 68.