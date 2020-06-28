Майами присоединился к голосам поддержки перемен в Беларуси во всем мире

Белорусско-американское объединение Южной Флориды 27 июня организовало пикет в центре города Майами возле исторического здания с символическим названием «Башня Свободы».

Его участники выразили солидарность с белорусами всего мира и призвали общественность обратить внимание на проблемы Беларуси, связанные с подготовкой к выборам президента. Они протестовали против провокаций белорусских властей в отношении своих оппонентов, арестов инакомыслящих, неоправданно жестких мер милиции против мирных граждан.

Как рассказал проживающий в Майами художник-белорус Дмитрий Богатищев, чьи фото из этого города мы публикуем, это уже не первое подобное мероприятие здесь в поддержку перемен на исторической родине.

Пикеты, связанные с теперешней ситуацией в Беларуси, проходят в последние дни не только в городах США, где немалая белорусская диаспора, но и других странах мира.