Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) предоставит входящим в ее состав 211 национальным федерациям 1,5 млрд долларов США (1,3 млрд евро) на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Пакет помощи утвержден с учетом привлечения грантов и займов, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино по итогам заседания совета организации. Решение принято единогласно.

Дополнительные выплаты на поддержку женского футбола при этом составят 500 тыс долларов (445 тыс. евро), их перечислят из общей суммы.