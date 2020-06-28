Для полной победы над COVID-19 нужна эффективная вакцина, а пока масштабы пандемии растут. Об этом заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Многие из тех мер в сфере общественного здравоохранения, которые привели к успеху в борьбе с лихорадкой Эбола, – например, выявление случаев заболевания, изоляция, тестирование, отслеживание контактов и оказание помощи – это те же меры, которые применяются в настоящее время против COVID-19. Но среди инструментов для борьбы с Эболой была эффективная вакцина, которой у нас пока нет для борьбы с COVID-19», – подчеркнул Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве. Без вакцины, по его словам, заболевших и умерших от Эболы было бы гораздо больше.

«Очевидно, что для обеспечения контроля над COVID-19 и спасения жизней нам нужны эффективные вакцины, средства диагностики и лечения. И все это нужно в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки», – сказал главный врач мира. Он добавил, что все эти инструменты предотвращения, выявления и лечения коронавируса должны быть доступными для всех, а не только тем, кто может позволить себе за них заплатить.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет. Но в нынешних условиях, по ее словам, действовать надо быстро.

«Мы отводим на это [разработку и производство вакцины от коронавируса] 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно», – сказала Сваминатан. Она сообщила, что на сегодняшний день есть 200 кандидатов вакцин и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний. Примерно 15 из них проходят уже испытания на людях.

По словам Гебрейесуса, под эгидой европейской комиссии и международной правозащитной организации Global Citizen («Гражданин мира») крупное субботнее мероприятие по сбору средств на борьбу с COVID-19 должно было помочь собрать 31,4 млрд долларов США. Начиная с апреля, когда было объявлено об этой инициативе, получено уже 3,4 млрд долларов.

Эти средства позволят ускорить разработку и производство общедоступной и недорогой вакцины, а также поиск более эффективных методов диагностики и лечения.

Обеспечение справедливого доступа к вакцине для всех, как сказал глава ВОЗ, – очень непростая задача, но другого пути нет. Поэтому для ее достижения требуется активное сотрудничество правительств, производителей, организаций в сфере здравоохранения, организаций гражданского общества и сообществ в целом.

«Вакцины, диагностика и лечение являются жизненно важными инструментами, но они не сработают без солидарности», – заявил Тедрос Гебрейесус на брифинге в штаб-квартире Организации.

Выступая же перед европейскими парламентариями, Гебрейесус напомнил, что буквально за считанные месяцы пандемия охватила весь мир и масштабы ее продолжают расти. Во многих европейских странах вирус удалось обуздать, но он еще не побежден и по-прежнему циркулирует. Большинство людей по всему миру по-прежнему подвержены риску заражения.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге ВОЗ в Женеве, другой представитель этой организации Раньери Гуэрра провел параллели между «испанкой» и нынешней пандемией, напомнив, что точно так же, как COVID-19, испанка пошла на спад летом и затем вновь вернулась в сентябре и октябре. Тогда во время второй волны грипп привел к гибели около 50 млн человек. В ВОЗ опасаются, что осенью новых вспышек не избежать.