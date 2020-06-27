Интернет и цифровые технологии становятся инструментом ограничения права на свободу собраний, предупреждает Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала «установить мораторий» на использование средств распознавания лиц в ходе мирных демонстраций.

В ходе прокатившихся по миру протестов против расизма, коррупции и экономических проблем силы охраны порядка также используют травматическое оружие, включая системы запуска газовых баллончиков, акустическое оружие, беспилотники и другие автономные системы, выпускающие слезоточивый газ.

Верховный комиссар обеспокоена тем, что новые технологии могут создавать опасность для людей, выражающих свою гражданскую позицию. «Новые технологии могут помочь мобилизовать людей, организовывать мирные протесты, объединяться в сети и коалиции … и таким образом способствовать переменам в обществе, – сказала Мишель Бачелет. – Но, как мы видели, они же могут использоваться – и уже используются с целью ограничения прав протестующих, слежки и наблюдения за ними и вторжения в их частную жизнь».

Верховный комиссар заявила о необходимости ввести для сотрудников правоохранительных органов обязательное обучение действиям по пресечению массовых беспорядков с использованием подобных методов, которые, по ее словам, «способны убить – как преднамеренно, так и случайно». Эта рекомендация включена в доклад, который Мишель Бачелет и ее коллеги подготовили по поручению Совета ООН по правам человека.

По данным ООН, в 2019 году протесты прокатились по 80 странам. В этом году после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда на улицы вышли жители тысяч городов по всему миру.

В докладе выражена тревога в связи со злоупотреблением технологиями распознавания лиц для идентификации участников мирных протестов, порой в реальном времени. Пегги Хикс из Управления ООН по правам человека предупредила, что такие технологии не всегда надежны. «Это значит, что ошибка при установлении личности может обернуться незаконным арестом или преследованием, – сказала она, представляя доклад в Женеве. – Причем вероятность ошибки гораздо выше, когда речь идет о женщинах и о темнокожих, и следовательно, распознавание лиц может стать инструментом дискриминации». В докладе отмечается, что полиция часто перехватывает или блокирует звонки на телефонах демонстрантов, ведет систематическое наблюдение за их аккаунтами в социальных сетях, а порой и взламывает их.

По словам Пегги Хикс, проблема в том, что «власти воспринимают мирные собрания как нечто, что нужно контролировать, чем нужно управлять, а не как критически важный инструмент участия граждан в демократическом процессе».

В Управлении также призывают правительства не перекрывать интернет во время протестов – в прошлом году это произошло по меньшей мере 65 раз.