Жители некоторых микрорайонов который день продолжают жаловаться на неприятный запах воды из кранов, небезопасность ее питья и даже мытья ею.

27 июня утром минчане еще имели подобные проблемы на некоторых участках проспекта Пушкина и в прилегающих к ним районах. В Каменной горке отмечается улучшение ситуации.

Коммунальные службы и специалисты Минскводоканала продолжают слив жидкости из системы водообеспечения города в проблемных районах. По некотором оценкам, это может продлиться еще, как минимум, пару дней.

26 мая руководство города решило выдавать разрешение на использование питьевой воды для каждого объекта индивидуально на основании ее анализа на пригодность к употреблению.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии работал накануне в круглосуточном режиме. Пока результаты их проб не позволяют снять запрет на использование питьевой воды в пострадавших местах города.

Минчане по-прежнему обеспечиваются водой цистернами. Адреса и время их прибытия регулярно публикуются в телеграм-канале Мингорисполкома. Там появилась информация, что на территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды людям. МЧС Беларуси опубликовало карту с актуальными точками, где можно ее набрать.

Город накрыла волна взаимовыручки и благотворительности. Неравнодушные граждане помогают старикам и одиноким, волонтеры доставляют воду нуждающимся. В телеграм-каналах люди обмениваются мнениями о проблеме и публикуют свои просьбы, которые не остаются без внимания сограждан.