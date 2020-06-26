В новом фильме «Евровидение: История огненной саги», который выходит на Netflix 26 июня 2020 года, по сюжету, не обойдется без белорусов. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Как поясняет издание, в числе конкурсных номеров, звучащих в комедии, будет и песня от нашей страны под названием «Бег с волками» (Running With the Wolves), сообщает Belmir.by.

К белорусским исполнителям и реальному «Евровидению» она, судя по всему, не имеет никакого отношения, а была придумана и записана создателями картины исключительно для фильма.

«Евровидение: История огненной саги» – добродушная пародия на крупнейший песенный конкурс. В ней снялись такие звезды кино, как Уилл Феррел, Рейчел Макадамс, Пирс Броснан.

Первоначально ленту планировали выпустить на экраны в мае, параллельно с проведением настоящего конкурса. Но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли.

Картина повествует о провинциальном дуэте исландских музыкантов, носящем название Fire Saga, которому наперекор всем шансам выпало представлять свою страну в финале «Евровидения».