25 июня в правоохранительные органы Гродно поступило сразу 18 сообщений о минировании городских объектов.

“Помимо гродненских школ, взрывчатка якобы была заложена в зданиях Гродненского университета имени Янки Купалы, “Гродно Азот” и крупнейших торговых центрах”, — сообщает Telegram-канал “Гродненские сливы”.

По информации канала, также телефонному “минированию” подверглись редакции нескольких СМИ областного центра: газет “Вечерний Гродно” и “Гродненская правда”, а также телеканала “Гродно плюс” и телерадиокомпании “Гродно”.

В потенциально опасных точках работали саперы и сотрудники Следственного комитета. Все действия по обследованию “заминированных” объектов прошли спокойно, обошлось и без массовых эвакуаций.

“Кому так сильно напекает в голову июньское солнце, еще предстоит разобраться следователям, так как возбуждено уголовное дело”, — говорится в сообщении канала “Гродненские сливы”.