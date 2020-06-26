У гомельчанки пропал смартфон. Милиция установила воришку телефона, но привлечь к ответственности «злоумышленника» невозможно, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

25 июня в оперативно-дежурную службу Советского РОВД Гомеля с заявлением о краже обратилась женщина. Она рассказала, что живет с супругом в частном секторе. Поздним вечером 21 июня она говорила по телефону, а на утро мобильный таинственным образом исчез. 35-летняя заявительница отметила, что территория дома ограждена приличным забором, калитка закрывается, а во дворе большая немецкая овчарка.

Первоначально кражу семья исключала. Женщина и ее супруг несколько дней искали пропажу. Осмотрели все на улице, перевернули вещи в доме. Хозяйка не помнила, то ли оставила телефон на скамейке во дворе, то ли забрала с собой в дом. Для безопасности предусмотрительно заблокировали сим-карту. Когда надежда найти пропажу иссякла, решили обратиться в милицию.

Сотрудник милиции выслушал рассказ женщины и поинтересовался, на кого все-таки они сами думают. Гомельчанка честно призналась, что нет таких людей: хоть на ворон думай. Подполковник уточнил, есть ли во дворе вороны, и получил утвердительный ответ.

«Правда, не совсем во дворе. Гнездо на яблоне на соседском участке. И уже было, что вороны со двора утащили литровую металлическую кружку, лейку перекинули через забор», — рассказали в отделении информации и общественных связей.

Гнездо решили проверить. Когда следственно-оперативная группа уже выехала по адресу, позвонила обрадованная гомельчанка. Ее муж взял лестницу и заглянул в воронье гнездо — бирюзовый смартфон оказался там.

Сотрудники милиции и следователь были единодушны: такого вора к уголовной ответственности не привлечешь.

Фото УВД Гомельского облисполкома