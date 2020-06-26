У юмориста Георгия Волчека в рамках проекта «Усе свае» вышла новая песня в жанре драматический шансон «Трахтар».

На нее уже сняли клип, его режиссером выступил Александр Котешов. В ролике без труда угадываются аллюзии на события нашего времени – коронавирус и его профилактика известным нам способом.

При этом сатира получилась не злая, она, так сказать, с доброй улыбкой. В этом проекте Георгий Волчек взял псевдоним «Жорык i Ка».

Проект «Усе свае» призван объединить музыкантов, поэтов, да и в целом любых деятелей культуры. Продюсером стал известный композитор и музыкальный продюсер Макс Алейников, который сообщил, что пока проект создается на энтузиазме и финансируется вскладчину из личных средств и возможностей. Сейчас готовится несколько песен разной стилистики разных исполнителей.

Георгий Волчек признается, что хотел бы создать альбом белорусского шансона – не блатного, а такого театрально-постановочного, в стиле Андрея Миронова, Михаила Боярского. Уже есть шесть песен, написанных в сотрудничестве с поэтом Казимиром Машкало. По его словам, песня «Трахтар» – это рассуждение простого человека на актуальную тему.