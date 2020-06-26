Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе.

По результатам исследований минувшей ночью часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим требованиям (вкус, запах, цвет) уже соответствует существующим требованиям. Однако еще есть жилые дома, организации и предприятия в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где вода дурно пахнет.

Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, за истекшие сутки исследовано более 200 проб воды. По показателю «запах» регистрировались отклонения до 5 баллов (норма – 2), «окисляемость перманганатная» – 5,76 мгО/дм3 при норме не более 5 мгО/дм3. Показатель «нефтепродукты» – 0,051–0,053 мг/дм3 при норме не более 0,1 мг/дм3. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

Выявление «пахнущей» воды свидетельствует о нестабильной ситуации по ее качеству в Минске. Продолжаются исследования проб по физико-химическим показателям после проведения очистительных работ специалистами Минскводоканала.