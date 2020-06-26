Швейцарский концерн Sika, один из ведущих европейских производителей строительных материалов, расширила линейку выпускаемой продукции благодаря приобретению белорусского завода «БелИНЭКО», являющегося резидентом СЭЗ «Брест».

Сумма сделки не называется, но планы у него собственника большие. Швейцарский концерн Sika был основан еще в 1910 году. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства в 100 странах мира. В мире работает свыше 25 тыс. сотрудников.

В России компания работает с 2003 года и имеет 5 заводов по производству добавок в бетон, 2 завода по производству сухих строительных смесей, завод по производству поликарбоксилатных эфиров, завод по производству кровельных и гидроизоляционных ПВХ-мембран, завод по выпуску напольных эпоксидных и полиуретановых покрытий, лабораторию физико-химических испытаний бетонов и бетонных смесей, химическую лабораторию и 5 филиалов в разных регионах страны с центральным офисом в городе Лобня Московской области.

С приобретением белорусского завода «БелИНЭКО», который является резидентом СЭЗ «Брест», швейцарский концерн надеется еще больше усилить свои позиции в России и не только. ООО «БелИНЭКО» уже работает на рынках Беларуси, России, Казахстана и Украины, имея в портфеле несколько известных брендов PROFPUR, PATRON, KANZLER, MAYA, БЕЛТИЗОЛИТ. Основным видом деятельности белорусской компании является осуществление полного цикла производства монтажной пены и жестких пенополиуретанов. Именно на них и будет делать упор Швейцарский концерн Sika при продвижении своей продукции в России.

«С выводом на российский рынок новой линейки монтажных пен, — говорит руководитель направления «Клеи. Герметики. Пены» в Sika Россия Алексей Степанов, — мастера, прежде всего — профессионалы, получат полный комплект надежных, качественных и удобных в работе решений для герметизации. При этом инновации и культура производства Sika в сочетании с условиями Таможенного союза ЕАЭС позволяют поставлять на рынок России и стран СНГ продукцию швейцарского качества по доступным ценам».

Как сообщается на сайте белорусского завода, сделка уже закрыта, прошла проверку антимонопольным комитетом и одобрена им.