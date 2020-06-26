В конкурсе могут участвовать абсолютно все желающие, включая несовершеннолетних. Победителя ожидает денежный приз – 35 тыс. долларов и экскурсия в NASA.

NASA совместно с платформой Hero X организовали конкурс Lunar Loo Challenge на лучший туалет для миссии Артемида, в рамках которой на Луну в 2024 году отправятся тринадцатый по счету мужчина и первая женщина, пишет The Verge.

Отмечается, что специалисты аэрокосмического ведомства имеют опыт проектирования космических уборных. Однако в этом случае разработчики решили изучить опыт других.

Идеи будут принимать абсолютно от всех желающих, даже несовершеннолетних. Конкурс продлится восемь месяцев. От участников требуется, чтобы туалет был удобен для астронавтов обоего пола, он должен иметь небольшой вес, быть нешумным, энергоэффективным, работать в условиях микрогравитации и лунной гравитации.

Также космический клозет должен выдерживать литр мочи и полкилограмма кала, и подходить для утилизации других жидкостей.

Победителю достанутся 35 тысяч долларов и экскурсия в NASA.