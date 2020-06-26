Белорусское руководство планирует провести техническое перевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения тракторного завода в Минске. Видео фрагмента беседы разместила в фэйсбуке пресс-секретарь премьера.

Недавно Александр Лукашенко побывал на МТЗ и поставил задачу по развитию завода. По словам премьер-министра, «поручение в принципе одно — продукция должна быть качественной, а для этого надо провести комплекс мероприятий». «Если говорить укрупненно, то это техническое перевооружение», — пояснил Головченко, пишет TUT.BY.

— Стоит задача, чтобы фактически полностью сделать новый завод. Сложность в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия, — отметил Головченко.

Сейчас самое главное для руководства МТЗ — «определить оптимальную конфигурацию, соотношение, сколько надо вложить инвестиций и какую получить от этого отдачу».

Минский тракторный завод уже ведет «напряженные переговоры» с мировыми лидерами — поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях.

— Купить [оборудование и технологии] можно, но задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих производителей. Никакой блокады Беларуси нет. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода — они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это никоим образом не ложилось на бюджет, — пояснил премьер-министр.

Стоит уточнить, что зарубежные производители не заплатят за модернизацию МТЗ. Они вместе с финансовыми партнерами могут выделить кредиты МТЗ для покупки оборудования.

По итогам 2019 года выручка МТЗ выросла на 10%, до 1,62 млрд рублей, чистая прибыль составила 100,3 млн рублей. По итогам января-марта 2020 года выручка МТЗ превысила 400 млн рублей. Однако при этом тракторный завод зафиксировал чистый убыток в 149,2 млн рублей, который сформировался за счет потерь от курсовых разниц.