У нынешних молодых падает интерес к сексу, утверждает масштабное исследование западных ученых.

Авторитетный медицинский журнал JAMA Network Open (публикуется Американской медицинской ассоциацией) опубликовал свежие данные об основном инстинкте.

Исследователи зафиксировали: доля мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, у которых за последний год не было ни одного сексуального контакта, выросла с начала века более чем на 10 процентов — с 18,9 до 30,9 процента. У женщин наиболее показательная ситуация в возрастной категории постарше — от 25 до 34 лет: там «сексуальная инертность» выросла с 7 до 12,6 процента. И одновременно ученые обратили внимание на падение еженедельной сексуальной активности: к примеру, с 51,8 до 37,4 процента у молодых мужчин. Цифры говорят сами за себя. Или вот еще данные (они упоминаются в том же исследовании): оказывается, в начале 2010-х у взрослых американцев зафиксирована частота сексуальных контактов за год в 9 раз ниже, чем в конце 1990-х. Неужели речь об антисексуальной революции?

Огонёк попросил прокомментировать новые данные социального психолога, научного сотрудника Института Кинси (США) Джастина Лемиллера.

— Недавний рост сексуальной инертности, вероятно, вызван сочетанием нескольких факторов,— говорит эксперт.— Например, отчасти это может быть связано с поздним взрослением, учитывая, что молодые люди сегодня живут дома и финансово зависимы от своих родителей дольше, чем в прошлом. Это также может быть связано с тем, что они проводят все больше времени в виртуальных мирах, таким образом, у них меньше возможностей для личных контактов. И, конечно, отчасти это можно объяснить ростом уровня депрессии и тревожности среди молодых. Трудно выделить какой-то один фактор, потому что одновременно меняется так много вещей.

Вообще, разброс объяснений этой новой викторианской эпохи, которые выдвигают специалисты, огромен. Ну, к примеру, как насчет удлинившегося рабочего дня (когда уж тут заниматься сексом)? Или повального увлечения порно?

Вот еще интересная гипотеза: сегодня людям предлагается столько увлекательных онлайн-развлечений, что секс просто проигрывает им по популярности.

А журналисты на Западе, кажется, соревнуются в эффектных терминах, которыми можно было бы окрестить новое явление,— к примеру, «сексуальной рецессией».

В целом Джастин Лемиллер затрудняется с прогнозом: современный мир, по его словам, настолько отличается от того, каким он был раньше, и при этом продолжает меняться… Какие уж тут прогнозы? И только в краткосрочной перспективе, похоже, сексуальная инертность на фоне пандемии может вырасти — ждем новых данных.