Глава Беларуси посулил гражданам новую Конституцию с решительными изменениями: «Сделаем за два года».

Произошло это во время общения Александра Лукашенко с трудовым коллективом «Беларуськалия» 26 июня.

– Конституция – основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора, – заверил глава государства (цитируется по БЕЛТА).

По его словам, новая Конституция будет приниматься на референдуме.

Лукашенко также заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года («как тут некоторые альтернативщики предлагают») – это движение назад.

Таким образом глава государства прокомментировал идею претендента в президенты Виктора Бабарико, который после своего выдвижения оказался за решеткой.

После задержания банкира его штаб опубликовал ранее заготовленное видеообращение, в котором Бабарико предложил инициировать референдум по изменению Конституции и взять за образец основной закон в редакции 1994 года.

– Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч подписей, то уж как-то за два месяца сможем собрать 450 тысяч людей, которые будут готовы, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть, – отметил альтернативный претендент в президенты.

Напомним, по инициативе Лукашенко в Конституцию Беларуси на нескольких референдумах вносили изменения, который дали президенту практически неограниченные полномочия.

Вероятно, обнаружив во время этой предвыборной кампании сильные протестные настроения в обществе, Лукашенко теперь пытается убедить граждан, что позитивные изменения в стране еще возможны и при его власти.