«Манчестер Сити» проиграл на выезде «Челси», в результате шансов догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице не осталось.

Английский клуб «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии по футболу впервые за 30 лет. Исход английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2019-2020 определился в четверг, 25 июня, заочно — команда германского тренера Юргена Клоппа (Jürgen Klopp) удостоилась титула благодаря поражению «Манчестер Сити» в матче 31-го тура АПЛ против «Челси» (1:2), выступавшего на домашнем поле.

Чемпионом «Ливерпуль» стал досрочно, завоевав этот титул в 19-й раз.

«Это такой важный момент, я совершенно ошеломлен», — сказал Клопп телеканалу Sky Sports. При этом он попросил болельщиков в связи с пандемией остаться дома или «при желании собраться перед домом — но больше никуда не ходить».

Германский тренер возглавил команду в 2015 году.

С момента основания Премьер-лиги в 1992 году «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Лигу чемпионов, суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.