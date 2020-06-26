Генеральная прокуратура Беларуси выступила в заявлением по поводу предвыборной дискуссии в соцсетях и предупредила об ответственности за «публичную травлю».

«В последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД. Граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичною травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что такие обращения находятся «на особом контроле». «Рассмотрение органами внутренних дел обращений по указанной тематике находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. При подтверждении фактов нарушения прав и свобод граждан виновные лица подлежат привлечению к установленной законом ответственности», — отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в СМИ, сети интернет, иной сети электросвязи либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет (ст.188 УК).

«Генеральная прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не допускать действий, нарушающих права других граждан независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после массовых задержаний участников несанкционированных «цепей солидарности» 18-21 июня известные белорусы стали делиться в соцсетях своей реакцией на события. Мнения разделились на сторонников и противников публичного протеста. Ряд известных личностей высказали свою поддержку действующему президенту Александру Лукашенко.

Так, один из лидеров сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов поблагодарил президента за строительство биатлонного стадиона в Чаусах. «Спасибо Александру Григорьевичу за поддержку, мой предстоящий выбор 9 августа сделан», — написал спортсмен.

Гребчиха Марина Литвинчук раскритиковала недавно завершившийся сбор подписей за альтернативных кандидатов. «Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей».

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина написала, что «все, кто призывает решать политические вопросы на улице, — враги спорта».

Примечательно, что спустя некоторое время после таких заявлений, спортсмены либо закрыли страницы, либо удалили публикации.