Дочь претендента в кандидаты в президенты Мария живет в Австралии. Ее видеообращение 26 июня прозвучало в интернете.

Мария рассказала, что все важные решения в семье принимаются совместно. Она поняла то, как ее отец Виктор Бабарико серьезно задумывается о том, чтобы стать президентом, в конце прошлого года. Когда он сказал о своем решении ей, она ответила, что для нее самое важное – его безопасность. На что отец, по ее словам, ей парировал: «Я ведь знаю, что нужно делать. И что я буду говорить своим внукам: я знал, что нужно делать, и я побоялся?»

Дочь политика поблагодарила всех тех, кто помогает ее семье в непростое время, когда отец и сын Бабарико находятся под арестом.