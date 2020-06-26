В Брагинском районе в отношении 35-летнего директора школы возбудили уголовное дело. Судить его будут за хулиганство.

Инцидент случился в местной школе в поселке Комарин. Как стало известно «Сильным Новостям», с одним из учителей у директора были далеко не теплые отношения. Вместо того, чтобы решить вопрос миром, руководитель придумал хитрый план мести.

В нерабочее время мужчина пробрался в кабинет коллеги и сломал ноутбук. Но этого ему показалось мало. Чтобы месть точно сработала, он «помочился» в чайник.

Вскоре все тайное стало явным, а директору придется отвечать перед судом. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».