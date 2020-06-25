Почему человечество не сможет жить на Луне и Марсе, в интервью РИА Новости рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

По словам ученого, это невозможно из-за высокого уровня радиации и галактического излучения.

«С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения», — сказал он.

По его словам, доза радиации на Луне в 400 раз выше, чем на Земле, а на Марсе в 1,5 раза меньше, чем на Луне. Но при этом и там, и там есть галактическое космическое излучение, которое пагубно влияет на здоровье человека.

Говоря об открываемых экзопланетах (планетах вне Солнечной системы), пригодных для жизни, Шуршаков отметил, что на них, в первую очередь, должно быть магнитное поле.

«Магнитосфера создает защитный экран, и если ее нет, то близлежащей звездой с экзопланеты будет сильно сдуваться атмосфера, со всеми вытекающими последствиями для живых организмов», — заключил Шуршаков.