Опубликована информация, что у Игоря Лосика проведен обыск. Была конфискована оргтехника.

Как сообщило БЕЛТА, сегодня министр внутренних дел Юрий Караев, выступая перед депутатами, заявил, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы».

«Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим «Радио Свобода«, – сказал он.