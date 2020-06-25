Заключить соглашение о детях с 1 июля смогут родители, которые не состояли в браке или брак между которыми уже расторгнут, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Это предусмотрено изменениями в Кодекс о браке и семье, которые вступают в силу с 1 июля. Заключить соглашение о детях можно путем его нотариального удостоверения.

Как пояснили в Минюсте, в настоящее время супруги только при расторжении брака либо признании брака недействительным могут заключить между собой соглашение о детях в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Беларуси для заключения мировых соглашений. Однако такой подход не всегда позволяет обеспечить соблюдение интересов супругов по воспитанию детей, а также интересов ребенка.

В соглашении о детях родители могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, выезда из страны ребенка, размер алиментов и другие аспекты.