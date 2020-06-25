Эксперты подтвердили, что мина, найденная прошлой осенью в поле, пригодна для взрыва.

Житель одной из деревень Зельвенского района пришел в магазин с миной времен войны и угрожал покончить жизнь самоубийствам, сообщили в МВД Беларуси, пишет Sputnik.

Сотрудники милиции приехали в местную деревню после сообщения о краже. Оперативник знал, что 56-летний односельчанин пострадавшего уже имел проблемы с законом и решил проверить его в первую очередь. Мужчины дома не оказалось, правоохранители предположили, что он может быть в магазине в соседней деревне.

Когда милиционеры приехали, туда, выяснилось, что разыскиваемый был здесь не так давно.

«Он пришел пьяным, а в сумке принес предмет, похожий на мину, бросал его о землю, угрожал покончить с собой», — рассказали в МВД.

Сотрудник милиции нашел мужчину за магазином, при нем была сумка с продуктами и бомбой. «Он немедленно задержал мужчину, обезопасил место и вызвал саперов», — продолжили в МВД.

Протрезвев, сельчанин рассказал, что нашел мину еще прошлой осенью во время полевых работ. Все это время она хранилась у него дома под кроватью.

«По заключению эксперта, изъятый предмет – минометная мина времен Великой Отечественной войны. Она пригодна для производства взрыва», — обратили внимание в МВД.

Против сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.