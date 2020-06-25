Мэр Минска Анатолий Сивак признался, что причины возникших проблем в настоящее время не установлены. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал Мингорисполкома.

С вчерашнего дня жители Московского и Фрунзенского районов столицы стали жаловаться на неприятный запах питьевой воды, поступающей по городской водопроводной сети. Как оказалось, пить ее нельзя. Сюда была налажена доставка воды цистернами.

– В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты, – сказал глава города.

Он отметил, что проблемы с водой возникли в тех районах столицы, где вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территории находятся рядом с очистными станциями. До остальных некачественная вода дошла позже: это микрорайоны около железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, улицы Немига и Тимирязева в Центральном районах. По его словам, ситуация контролируемая.

По информации из Мингорисполкома, причины произошедшего на данный момент не установлены. Одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин руководство Минска обратилось в прокуратуру.