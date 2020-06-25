Правительство изменило размеры суточных и расходов на жилье при командировках за границу. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 июня 2020 года №363 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Например, для командированных в Австрию суточные увеличены с 60 до 100 евро, при этом расходы на жилье снижены с 130 до 110 евро. При командировках в Азербайджан суточные уменьшены с $60 до $35, расходы на жилье — с $120 до $75.

Для Литвы суточные увеличены с 30 до 55 евро, расходы на жилье — с 70 до 115 евро, отдельной градации для командируемых в Вильнюс, Каунас, Клайпеду теперь не предусмотрено. Для Латвии суточные и возмещение расходов на жилье составляют 60 и 110 евро соответственно (ранее 50 и 70 евро, при этом для Риги Вентспилса и Юрмалы — 50 и 110 евро).

Суточные при командировках в Польшу увеличены с 50 до 65 евро, возмещение трат на проживание осталось на уровне 150 евро. Для Украины суточные выросли с $40 до $55, расходы на жилье составят $105 (ранее $90 для всей страны, $120 для Киева).

При командировании в Россию суточные уменьшены с $30 до $25, расходы на жилье — с $120 до $80. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга нормы расходов увеличены — суточные составляют $40, на жилье — $145. Отдельные нормативы установлены для нескольких крупных российских городов.

Уточняется также, что при командировании работника в один день в несколько иностранных государств (городов иностранного государства, если для них установлены различные размеры возмещения суточных) размер суточных определяется нанимателем исходя из наибольшего размера возмещения суточных для одного из этих иностранных государств.