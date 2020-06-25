В перечень вошли Великобритания, Казахстан, Грузия, США, Австралия и некоторые другие государства.
Министерство здравоохранения Беларуси исключило еще 14 стран из списка государств, после посещения которых граждане обязаны находиться две недели на самоизоляции, сообщает Sputnik.
Минздрав ведет учет стран, в которых регистрируются случаи коронавируса. После их посещения белорусы обязаны две недели находиться на самоизоляции.
Как стало известно в четверг, из списка исключен ряд стран. Теперь признаны безопасными следующие государства:
• Австралия
• Египет
• Израиль
• Грузия
• Канада
• Нидерланды
• Великобритания
• Объединенные Арабские Эмираты
• Казахстан
• Южная Корея
• Сингапур
• Соединённые Штаты Америки
• Турция
• Япония
Ранее из списка Минздрав исключил еще 37 государств мира.
В целом в мире на сегодня зарегистрировано более 9,5 миллионов случая коронавируса – это больше, чем население Беларуси.