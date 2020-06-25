В перечень вошли Великобритания, Казахстан, Грузия, США, Австралия и некоторые другие государства.

Министерство здравоохранения Беларуси исключило еще 14 стран из списка государств, после посещения которых граждане обязаны находиться две недели на самоизоляции, сообщает Sputnik.

Минздрав ведет учет стран, в которых регистрируются случаи коронавируса. После их посещения белорусы обязаны две недели находиться на самоизоляции.

Как стало известно в четверг, из списка исключен ряд стран. Теперь признаны безопасными следующие государства:

• Австралия

• Египет

• Израиль

• Грузия

• Канада

• Нидерланды

• Великобритания

• Объединенные Арабские Эмираты

• Казахстан

• Южная Корея

• Сингапур

• Соединённые Штаты Америки

• Турция

• Япония

Ранее из списка Минздрав исключил еще 37 государств мира.

В целом в мире на сегодня зарегистрировано более 9,5 миллионов случая коронавируса – это больше, чем население Беларуси.