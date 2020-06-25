В этих двух районах города с вчерашнего дня вода в домах имела неприятный запах.

Был налажен подвоз питьевой воды в цистернах. В телеграм-канале Мингорисполкома постоянно обновляется информации об их прибытии в эти районы.

Минскводоканал промывал сети водоснабжения накануне и всю прошедшую ночь. Поступающую теперь в квартиры воду рекомендуется 10–15 минут сливать перед использованием в хозяйственных целях. Плата за нее взиматься не будет.

По сообщению из администрации города, в настоящее время качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует санитарным нормам.