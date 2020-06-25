24 июня заместитель генерального прокурора Алексей Стук в онлайн-видеобрифинге прокомментировал вопрос о помиловании братьев Костевых, которые жестоко убили учительницу в Черикове.

Как отметил замгенпрокурора, прошение о помиловании братьев Костевых осталось не удовлетворено. С учетом содеянного, а так же их прошлого молодые люди признаны опасными для общества и их приговор совершенно справедлив. Тем не менее, Алексей Стук подчеркнул, что это его мнение, а не Генпрокуратуры в целом, и решение по этому вопросу еще предстоит принять.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что вынесен смертный приговор в отношении достаточно молодых людей. Но с учетом того, что они совершили особо тяжкое преступление, причем совершили преступление жесточайшим образом, достаточно лишь сказать, что на жертве обнаружено 155 травмирующих воздействий. После этого они совершили кражу и с целью устранения следов преступления подожгли дом. Каждый обвиняемый имеет за плечами судимость, большое количество привлечений к административной ответственности из-за нарушения общественного порядка, пьянства и, опять же, проявления жестокости. Исходя из этого, суд совершенно справедливо признал их представляющими опасность для общества и определил им такую меру наказания. Но как бы обстановка ни складывалась, я не буду предопределять мнение Генеральной прокуратуры по поводу помилования. При поступлении заявления в Комиссию по помилованию мы опять будем коллегиально обсуждать этот вопрос и высказывать свое мнение, — сказал замгенпрокурора.

Напомним, что в апреле 2019 года в Черикове 19-летний Станислав Костев и 21-летний Илья Костев с особой жестокостью убили учительницу: следствие выявило 155 травмирующих ударов на теле жертвы. После этого молодые люди забрали из ее дома ценности, а сам дом подожгли.

В январе текущего года их приговорили к смертной казни. Осужденные направили в Верховный суд прошение о помиловании и замене смертной казни на пожизненное заключение, но прошение было отклонено. Верховный суд оставил смертный приговор в силе. Кроме этого, братья обратились к священнику Федору Повному, который возглавляет Белорусскую православную церковь, с просьбой ходатайствовать о их помиловании.

Теперь этот вопрос в пользу братьев может решить только Комиссия по помилованию при Администрации президента.