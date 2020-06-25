Владельцы современных электрических транспортных средств не обязаны получать водительское удостоверение, но и права передвижения по проезжей части дороги они тоже не имеют. В Минской области с начала весенне-летнего сезона лишь один водитель такого транспорта попал в ДТП.

В Несвижском районе 9 июня не справилась с управлением электросамоката и опрокинулась 52-летняя женщина. Пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Гироскутер, моноколесо, сигвей и электросамокат сейчас очень популярны не только у детей и подростков, но также у взрослых людей среднего и даже пожилого возраста. Эти транспортные средства оснащены электрическими двигателями различной мощности и позволяют их владельцам достаточно быстро передвигаться. Но я хочу предупредить «водителей», что, согласно Правилам дорожного движения, они являются пешеходами и обязаны соблюдать все требования, которые предъявляются к пешим участникам дорожного движения.

По словам Екатерины Сильченко, электрические средства передвижения предназначены для личного активного отдыха вне проезжей части. А автомобильную дорогу их владельцы должны переходить по пешеходным переходам, взяв свою «электромашину» в руки.

— Любителям гироскутеров, моноколес и сигвеев могу посоветовать внимательно изучать инструкцию пользования этими средствами и не очень увлекаться скоростью, — отмечает инспектор. — Не лишним будет надеть защитный шлем, наколенники, налокотники и положить в карман наушники, чтобы не отвлекаться во время движения.

Что касается велосипедов, то правила поездок на этих традиционных транспортных средствах не изменились. Дети в возрасте до 14 лет должны кататься во дворах, парках и скверах, подальше от проезжей части.

С 14 лет можно ездить на велосипедах по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам. При их отсутствии разрешается движение по проезжей части в попутном с автопотоком направлении на расстоянии не более одного метра от правого края проезжей части. За руль нужно держаться обеими руками и рукой указывать направление поворота.

Велосипеды должны быть оснащены светоотражающими элементами.