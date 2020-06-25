“Это полный гамон” — Ведущая БТ Катя Пытлева заявила, что не может больше молчать о политике

Ведущая программы “День в большом городe” на телеканале Беларусь 1, а еще ведущая Rock-weekend в Авторадио, Катя Пытлева в своем Инстаграме и Фейсбуке заявила, что “сейчас быть равнодушным — равносильно предательству своей страны, своего народа”.

Таким образом ведущая отреагировала на ситуацию с арестами на улицах и закрытием магазина Symbal.by.

“То что сейчас происходит — это полный гамон. Прямо как на этой майке, которую я купила как-то в @symbalby . Я хотела высказаться позже, не текстом, песней. Но не сдержалась. Потому что накипело”, — написала Катя Пытлева.

“Я смотрела как моих коллег, журналистов задерживают в прямом эфире, даже несмотря на то, что у них есть разрешение на работу, переживала за тех, кто вышел на мирные прогулки, чтобы проявить солидарность и оказался в СИЗО, негодовала, когда матери начали угрожать изъятием детей лишь за то, что она решила поддержать своего мужа и воспользоваться свободой слова, гарантированной нашей конституцией… А вчера людей паковали только за то, что они решили поддержать любимый магазин и мирно стояли в очереди”, — возмутилась Пытлева.

“И больше я молчать не могу, как, к счастью, многие белорусы. Так не должно быть, я не хочу такого настоящего и будущего для моих детей. Я 23 года работала на государственных каналах и радио, к счастью, мне никогда не пришлось идти на сделку с совестью, я работаю в развлекательном формате и старалась всегда держаться в эфире в стороне от политики. Но сейчас быть равнодушным — равносильно предательству своей страны, своего народа. Я обращаюсь ко всем, кто вырос на моих программах, к тем, кто меня читает, смотрит и слушает. Так как сейчас быть не должно. Мы не народец. Мы — белорусы, прекрасная нация, которая достойна лучшего: уважения, свободы слова, безопасности и процветания. Но никак не оскорблений, жестоких задержаний мирных протестующих и всех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию. Пусть каждый из нас пройдет через все это с достоинством. Я люблю тебя, Беларусь”, — написала теле- и радиоведущая.