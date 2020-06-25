В этом году интереса к президентским выборам больше, чем к парламентским минувшей осенью. Об этом рассказала в своем видеообращении глава ЦИК Лидия Ермошина, пишет TUT.BY.



Глава ЦИК отметила, что, несмотря на то что участковых комиссий образовано меньше, чем в 2019 году, в них выдвинуто на 2,5 тысячи больше претендентов — более 70 тысяч человек. По результатам анализа, на 2% — до 36% выросло количество тех, кого выдвигают граждане путем подачи заявлений, несколько уменьшилось количество представителей трудовых коллективов, на прежнем уровне осталось представительство общественных объединений, в том числе и политических партий.

От политических партий и общественных объединений больше всего мест в участковых комиссиях, как отметила глава ЦИК «уже традиционно», получили члены Республиканской партии труда и справедливости, представители Федерации профсоюзов, «Белой Руси», Белорусского союза женщин и БРСМ.

Ермошина также заметила, что, несмотря на то что закон предполагает возможность включения в составы УИК до 19 человек, финансирование по Минску предоставлено только на 16 членов комиссии, в регионах — на 15.

— Исходя из этого, исполнительные комитеты уменьшали или увеличивали количественные составы УИК. Иногда в больницах это было и 5 членов избирательной комиссии, с учетом тех участков для голосования и того количества избирателей, которое будут обслуживать участковые избирательные комиссии, — объяснила Ермошина.

Лидия Ермошина подчеркнула, что ЦИК не видит в целом нарушений процедуры при образовании участковых избирательных комиссий.

— Все, скажем так, интернет-претензии, которые встречаются в Сети на данный момент, несостоятельны и не свидетельствуют о нарушении процесса при образовании комиссий, — заявила Ермошина.

Глава ЦИК отметила, что ряд местных администраций и исполкомов провели свои заседания без приглашения наблюдателей и тех, кто выдвинулся в комиссию, по рекомендации ЦИК. Однако вели стрим, и заинтересованные лица могли видеть заседание. Ряд администраций, которые не могли технически провести стримы, провели свои заседания в офлайне «с приглашением СМИ и представителей, выдвинутых в состав комиссий».

— При этом я хотела бы напомнить известную поговорку: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И тогда, когда у нас на территории Гомельской области в двух избирательных комиссиях лица, приглашенные на заседание, вели одновременно видеозапись, несмотря на претензии исполнительных комитетов о том, что видеозапись не ведется на заседаниях и их просили прекратить подобное, данные лица отвергали всякие предложения. Хочу обратить внимание, что подобное поведение никакого отношения не имеет к гласности, ибо гласность, в соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса, обеспечивается присутствием наблюдателей и представителей СМИ. Никакие собственные видения гражданами вот этой процедуры законом не предусмотрены, — сказала Ермошина.

Глава ЦИК попросила всех тех, кто желает участвовать в избирательном процессе, «все-таки уважать противоположную сторону» и вести себя в соответствии с нормами, которые предусмотрены регламентами комиссий и нормами избирательного законодательства.

По словам Лидии Ермошиной в ЦИК поступило около 700 письменных обращений граждан. За какой период — глава ЦИК не назвала.

— При этом я хотела бы обратить внимание, что ряд из них являются по сути дела одной жалобой, которая подана разными лицами. Этакая имитация общественного протеста либо общественного мнения. Кроме этого, около 500 человек обратились на горячую линию в ЦИК, — сказала Лидия Ермошина.

В настоящее время территориальные избирательные комиссии проверяют подписные листы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, которые сдали семь претендентов. К 1 июля ЦИК будет уже известно, сколько подписей содержится в подписных листах, которые будут признаны комиссиями действительными.

Документы на регистрацию кандидатом в президенты, по словам Ермошиной, пока сдали лишь два претендента — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. У остальных есть время до 4 июля включительно.

