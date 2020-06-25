С начала 90-х годов прошлого века славяне всего мира 25 июня отмечают День дружбы и единения. В фондах Минского областного краеведческого музея, который находится в Молодечно, хранится необычный сувенирный набор «15 национальностей СССР».

Набор включает в себя 30 льняных кукол — 15 женских и 15 мужских — в национальных костюмах. Его автор — Тамара Козел.

— Практически все фигурки выполнены технически одинаково: голова из дерева, тело изо льна, лицо расписано под славянский тип, — поясняет научный сотрудник музея Татьяна Березовец. — Но элементы декора одежды несут в себе национальный характер.

Чем же отличаются куклы? К примеру, на голову белоруса надета шляпа – «брыль». У русского голова не покрыта, только поверх волос повязана красная лента, а у украинца — круглая шапка без полей, которая называется «кучма». Женские куклы отличаются стилизованными элементами костюма: русская в сарафане, белоруска в «безрукавке-гарсете» и «фартухе», а украинка в «плахте», жилетке и переднике с богатым декором. Тесьма для оформления одежды подобрана так, чтобы отразить особенности того или иного региона.

Изготовлен этот набор Молодечненской фабрикой художественных изделий в 1987 году.

Фото предоставлены сотрудниками Минского областного краеведческого музея