Сокращение количества заявок белорусов, поданных на шенгенские визы, было зафиксировано Европейской комиссией еще в 2019 году. То есть до пандемии.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии. Там сообщается, что консульства Евросоюза в прошлом году получили 650 тысяч заявок на получение шенгенских виз, что меньше, чем в 2018 году на 5,2%.

В 2018 году число заявок на шенгенскую визу в Беларуси достигло почти 700 тысяч, около 83% выданных виз были многоразовые.

Можно предположить, что сокращение подачи визовых заявок в 2019 году было обусловлено большим процентом выданных белорусам долгосрочных виз в 2018 году, а также ожиданием определенной части потенциальных путешественников сокращения в 2020 году визового сбора до 35 евро.

Отказано было примерно 2,5% подателям заявок на визы. По данному показателю Беларусь занимает одно из лидирующих мест в мире, наряду с Ботсваной, Индонезией и Россией. К примеру в Алжире, Коморских Островах, Гане, Гвинее, Нигерии и ряде других стран показатель отказов превышает 40%. Во всем мире 9,9% всех заявлений на получение виз в 2019 году были отклонены, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2018 году.

В 2019 году консульства стран Шенгенской зоны получили почти 17 миллионов заявлений на краткосрочные визы. Таким образом количество заявлений с 2018 года выросло на 5,9% с 2018 года. В трех крупнейших странах-получателях шенгенских виз наблюдался устойчивый рост, причем в России число заявок превысило 4 миллиона (+ 11,8%) впервые за пять лет, визовый спрос в Китае достиг почти 3 миллионов (+ 5,2%), а число заявок в Индии впервые превысило миллион (+ 5,6%).