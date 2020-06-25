Фото: БЕЛТА

25 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы, сообщает ОНТ со ссылкой на БЕЛТА.

Александр Лукашенко назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швейцарии Ганевича Александра Дормидонтовича, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле Молчана Андрея Леонидовича.

Также Глава государства дал согласие на назначение:

  • генеральным консулом Беларуси в Даугавпилсе (Латвия) – Лапутя Илью Викторовича;
  • председателем Кричевского райисполкома – Седукова Андрея Николаевича;
  • первым заместителем министра экономики – Чеботаря Юрия Адамовича;
  • заместителем министра экономики – Никитину Анжелику Александровну;
  • начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства – Иванову Светлану Константиновну;
  • членом Брестского облисполкома – Лобарева Михаила Ильича.

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