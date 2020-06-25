25 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы, сообщает ОНТ со ссылкой на БЕЛТА.

Александр Лукашенко назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швейцарии Ганевича Александра Дормидонтовича, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле Молчана Андрея Леонидовича.

Также Глава государства дал согласие на назначение: