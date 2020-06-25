25 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы, сообщает ОНТ со ссылкой на БЕЛТА.
Александр Лукашенко назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швейцарии Ганевича Александра Дормидонтовича, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле Молчана Андрея Леонидовича.
Также Глава государства дал согласие на назначение:
- генеральным консулом Беларуси в Даугавпилсе (Латвия) – Лапутя Илью Викторовича;
- председателем Кричевского райисполкома – Седукова Андрея Николаевича;
- первым заместителем министра экономики – Чеботаря Юрия Адамовича;
- заместителем министра экономики – Никитину Анжелику Александровну;
- начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства – Иванову Светлану Константиновну;
- членом Брестского облисполкома – Лобарева Михаила Ильича.