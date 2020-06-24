Им сделают перерасчет за услугу водоснабжения. Такое заявление сделал Мингорисполком.

Сегодня жители Московского и Фрунзенского районов жалуются на неприятный запах воды, поступающей в их квартиры. Директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин заверил, что ее можно использовать без опаски, но людей это не успокоило. В районы был организован подвоз воды в цистернах. Информация о времени подвоза и месте нахождения емкостей публикуется в телеграм-канале Мингорисполкома.

Сотрудники Минскводоканала вытесняют вонючую жидкость из водопроводных сетей. Они будут промывать систему всю предстоящую ночь.

Качество воды, доходящей до потребителей постепенно улучшается. По информации Мингорисполкома, с очистной станции вода в систему поступает уже нормативного качества и без посторонних запахов. Это подтверждает и санэпидемслужба города, которая проверила объект.

Минчанам, которых коснулась беда, чиновники рекомендуют завтра утром просто слить воду перед ее использованием.