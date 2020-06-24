Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский спустя четыре дня увиделся со своим подзащитным в КГБ, куда его вызвали для процессуальных действий и где им удалось немного поговорить. Претендент в президенты намерен обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания, а также меру пресечения, рассказал Дмитрий Лаевский TUT.BY.



Сегодня состоялось закрытое заседание суда Центрального района Минска по жалобе адвокатов на задержание Виктора Бабарико. Суд жалобу не удовлетворил.



— Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране. Мы намерены дальше обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания, а также меру пресечения. Во всем остальном позиция так же принципиальна. Из жизненного: Виктор Дмитриевич сейчас планирует провести детальный сравнительный анализ всех редакций нашей Конституции, поскольку все происходящее с ним в еще большей степени укрепило его убежденность в важности того, какая Конституция должна быть в основе законодательства. Касательно писем, которые ему пишут люди, — к сожалению, на данный момент он ничего не получил. Мы надеемся, что в этом вопросе все наладится и ему будут передавать письма, — отметил Лаевский.

Адвокат также добавил, что условия содержания Виктора Бабарико улучшились и у него теперь есть спальное место.

Ранее в интервью «Народной Воле» один из защитников претендента в президенты Александр Пыльченко рассказал, что у Бабарико в СИЗО КГБ нет нормального спального места.

— Спальное место у него — дополнительное. Так называемый «вертолет» — ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться некуда, — рассказывал Пыльченко об условиях в «американке».

Напомним, адвокатов Виктора Бабарико не пускали к нему в СИЗО КГБ четыре дня. Последний раз защитник Дмитрий Лаевский встречался с экс-банкиром в КГБ 20 июня, когда в его присутствии проходили «процессуальные действия». После этого попасть к своему клиенту адвокат не мог — 22 июня Лаевскому в СИЗО заявили, что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемиологической ситуации. Лаевский подал две жалобы в Генпрокуратуру.

Также защитники Бабарико подали на имя генерального прокурора жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности в отношении их подзащитного.

