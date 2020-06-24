В Минске планируют сделать большинство остановок «в разной степени» умными

Защитить от природной стихии и обеспечить минимальный комфорт. Для чего еще нужны остановочные павильоны, выяснило «Минск-Новости».

Создатели первой в столице умной остановки, появившейся в сентябре 2019-го у станции метро «Немига», уверены: их конструкции бури не страшны. И пусть некоторые считают это сооружение излишне навороченным и громоздким, в надежности и удобстве ему не откажешь. Какие выводы можно сделать после девяти месяцев эксплуатации и каковы перспективы подобных разработок? Об этом поговорили с Андреем Сущеней, руководителем проекта «Код города», частью которого являются интерактивные остановки.

— С такой конструкцией не произойдет инцидентов, случившихся в последнее время в разных частях города: остановочные навесы или их части ломались, падали от сильного ветра или по другим причинам, — отмечает собеседник. — Строительная часть нашего остановочного комплекса за весь период эксплуатации не вызвала нареканий, потребовалась лишь небольшая корректировка крыши. Никаких просадок или иных проблем. Однако мы увидели: сама конструкция тяжеловата. Когда речь пойдет о новых объектах, постараемся облегчить ее. Что касается наполнения подобных остановок в будущем, оно должно зависеть от места их размещения и предполагаемого потока пассажиров.

Мультифункциональный остановочный комплекс возле станции метро «Немига» и сегодня остается уникальным не только для Минска, но и для страны. Среди сервисов, которыми можно воспользоваться здесь, доступ к Wi-Fi, электронное табло с информацией о прибывающих автобусах, троллейбусах и маршрутках, банковские платежные терминалы и банкомат, круглосуточная вендинговая зона самообслуживания с кофе-автоматом, кондиционер, USB-розетки, интерактивная карта города. Также есть камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка. Большой плюс — надежная защита от дождя и ветра. Этим, к сожалению, не обладают большинство столичных остановочных павильонов, в том числе относительно новых.

Естественно, инвесторы, вкладывая в такой объект немалые суммы, рассчитывают на его монетизацию, в частности от рекламных поступлений. Процесс этот, как правило, небыстрый, а в нашем случае замедлился и в связи с эпидемиологической ситуацией.

— Прохожих, прогуливающихся в этой части столицы, сейчас меньше, чем осенью и в конце прошлого года. В крытую часть павильона заходят немного горожан и гостей столицы, — признает А. Сущеня. — Но комплекс со всеми его составляющими работает. Наши партнеры из банка говорят: их оборудованием по-прежнему пользуются достаточно активно. Остаются востребованными и розетки для зарядки USB-аппаратуры. К сожалению, рекламы не так много, как хочется. Мы предполагали: после Нового года наступит традиционный спад пассажиропотока, но рассчитывали, что с февраля-марта активность начнет расти. Уже и заявки от рекламодателей начали поступать, но в связи с пандемией планы нарушились.

Размещенные здесь камеры видеонаблюдения стали хорошим подспорьем для инспекторов ГАИ в разборе аварийных ситуаций и мелких нарушений на дороге. А сотрудники МВД недавно с их помощью нашли грабителей, скрывшихся на машине.

— Не всё получилось, как задумывали, — делится А. Сущеня. — Например, не установили билетомат: сначала из-за того, что «Минсктранс» не мог определиться со своей позицией по поводу этого оборудования, потом возникли проблемы с поставками. Теперь неизвестно, нужны ли такие устройства в принципе.

По словам руководителя проекта «Код города», внутреннее наполнение павильона несколько изменится. Одно место в крытой его части выделят под продажу крупной аптечной сетью нелекарственных групп товаров. Это, например, пластырь, бинты, презервативы, зубная паста и другие важные и нужные мелочи, торговля которыми не требует лицензирования.

Недавно стало известно, что планируют модернизировать всё остановочные пункты. Как сообщали ранее, разработано четыре варианта новых павильонов. Их намечено устанавливать в зависимости от пассажиропотока, места расположения объекта и так далее. Предполагается, что большинство остановок после обновления станут умными в разной степени: все зависит от уровня наполнения сервисами.

— Инвесторы готовы участвовать в проекте, но с осторожностью смотрят на столь большие объемы. Для нас, в частности, вполне реально оборудовать несколько сотен таких остановок, — считает А. Сущеня. — Пусть не сразу, но вложенные инвестиции должны со временем окупиться. Кроме того, на содержание подобных объектов тоже нужны средства. На мой взгляд, не во всех микрорайонах столицы и не на каждой остановке целесообразно устанавливать умные комплексы в ближайшие годы.