Претендент в кандидаты в президенты Беларуси пользуется популярностью у российских медиа. Ответы на некоторые вопросы журналистов из соседней страны, думаем, будут интересны и нашим читателям.

Валерий Цепкало накануне в разговоре с корреспондентом «РИА НОВОСТИ» про финансирование своей кампании сказал так: «Оно осуществляется в соответствии с национальным законодательством. Я трачу личные средства, вырученные от продажи дома. Я строил этот дом семь лет, продал его с дисконтом около 25% за право обратного выкупа. Также средства на избирательный счет поступают и в виде пожертвований от физических лиц. Есть волонтеры, которые работают за идею, бесплатно».

В случае своей неудачи на президентских выборах он намерен остаться в стране и отмечает, что «проснувшееся гражданское общество нуждается в своих институтах (партиях, движениях) и новых лидерах».

Политик не первый раз заявляет о том, что вполне реально рассматривать заморозку строительства Белорусской АЭС. В интервью «РИА НОВОСТИ» он предположил такой вариант развития событий: «Литва, как член ЕС, может попробовать провести работу с Еврокомиссией, отдельными наиболее обеспокоенными государствами-членами с целью изыскать ресурсы для ее закрытия и возврата кредита России». Если ЕС выделит Беларуси денег, чтобы расплатиться с Россией, мы, сказал политик, «будем готовы закрыть станцию и … сделать там музей атомной энергетики».

Цепкало категоричен в вопросе присутствия военных баз других государств на территории Беларуси: их быть не должно. «Военная база – это всегда объект в перекрестье чьего-то прицела. Белорусам это не нужно», – заявил он.

Поделился своим мнением потенциальный кандидат в президенты и по поводу конституционной реформы: «Что однозначно надо менять, так это количество президентских сроков. Два — и точка. Однозначно надо двигаться к президентско-парламентской форме, а потом, с развитием партийной системы и институтов гражданского общества, а также при наличии реального запроса от общества, то и к парламентско-президентской, где президент будет скорее одним из символов государственности и непоколебимым моральным авторитетом, своего рода всенародным третейским судьей».

В интервью РБК он высказался об инициативе еще одного потенциального претендента на президентское кресло Виктора Бабарико по поводу срочного проведения референдума по изменениям в Конституцию.

Цепкало считает, что сложная и долгая, до 8 месяцев, процедура подготовки к референдуму может расфокусировать внимание в то время, как до президентских выборов осталось полтора месяца. Он за то, чтобы вопрос с референдумом отложить до той поры, когда произойдет смена власти в Беларуси.

«Если Лукашенко останется у власти, он имеет право просто не подписать результаты народного плебисцита. А во-вторых, он его на любом этапе может заблокировать и не согласиться с его результатами. Я думаю, что сейчас это несвоевременная инициатива», – отметил Цепкало.