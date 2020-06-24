На официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI) появилась информация о дисквалификации белорусского спортсмена Константина Сивцова на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее проба Сивцова выявила в организме велогонщика наличие запрещенного гормона эритропоэтина.

Сивцов является победителем молодежного чемпионата мира 2004 года по велоспорту на шоссе в групповой гонке и бронзовым призером чемпионата мира в командной гонке на время.

Кроме того, в 2009 году спортсмен выиграл индивидуальный этап и командную гонку на многодневной велогонке «Джиро д’Италия», напоминает сайт «Матч ТВ».