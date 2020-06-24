СЮЖЕТ: Бразилия, Беларусь, футбол и COVID-19 – какая связь?

Бразилия – значит…? Правильно, футбол. В Беларуси футбол тоже любят, но все же вряд ли Минск можно назвать футбольной столицей мира. Тем не менее, именно здесь, в Беларуси, провел несколько последних лет бразильский футболист Нивалду Сириаку. О его истории нам рассказали коллеги из Международной организации по миграции (МОМ).

Бразильский футболист, известный больше по фамилии – Сириаку, впервые приехал в Беларусь в 2015 году во время 11-го Чемпионата мира по футзалу в составе бразильской сборной. Потом его несколько раз приглашали в Беларусь проводить мастер-классы для юниорской футбольной команды, а в 2018 футбольный клуб «Динамо Минск» предложил ему стать тренером команды.

После переезда Сириаку столкнулся с языковым барьером, правда, по его словам, он довольно быстро с ним справился. «Бразильцы могут привыкнуть и приспособиться ко всему», – с улыбкой говорит Сириаку. Почувствовать себя комфортно в чужой стране ему помогли дети: «Дети – это дети, неважно где: в Беларуси или в Бразилии. Так что работать с ними было несложно». Они учили его русскому языку, а он учил их португальскому…и, конечно, дриблингу, штрафным ударам и празднованию гола по-бразильски.

Но когда началась пандемия COVID-19, жизнь Cириаку в очередной раз кардинально поменялась, так как частные уроки футбола – один из главных источников дополнительного дохода – стали невозможными.

«Когда разразилась пандемия COVID-19, частных уроков становилось все меньше и меньше, пока не осталось ни одного смельчака, готового продолжать тренировки – говорит Сириаку. — Это очень сильно ударило по семейному бюджету». Сириаку и его семье надо было принять решение: остаться в Беларуси или, несмотря на COVID-19, попытаться вернуться на родину – туда, где все знакомо, где их ждут близкие.

«Честно говоря, мы боялись, что любой из нас мог заболеть или еще хуже… Только представьте, если бы я, кормилец семьи, заболел COVID-19. Что бы делала моя семья? Моя жена столкнулась бы с большими трудностями, чтобы вернуться домой. Когда мы поняли, что можем попасть в беду, мы начали думать о том, как можно вернуться в Бразилию, не дожидаясь, пока с нами что-нибудь случится», – рассказывает Сириаку.

Поскольку сбережения семьи уже изрядно сократились, решение нужно было найти как можно скорее. Изучая различные возможности, они узнали о программе Международной организации по миграции (МОМ) по добровольному возвращению и реинтеграции. Сириаку с женой подали заявку и получили незамедлительный ответ от белорусского представительства МОМ.

Это дало Сириаку и его семье надежду: «Я рад вернуться в Бразилию, к семье и к нашей прежней жизни. Но в то же время мне грустно, потому что, я думаю, я мог бы добиться здесь успеха. Если в Бразилии нам будет лучше, мы останемся там. Если у меня будет возможность вернуться… Я не хочу пока ничего планировать. Как говорится, никогда не говори “никогда”».

«Я не хочу говорить «adeus» — «прощайте!», я хотел бы сказать «até breve» — до скорой встречи!».

Сириаку и его семья уже благополучно вернулись домой. А мы напомним, что программу добровольного возвращения на родину Международная организация по миграции осуществляет при финансовой поддержке Евросоюза и в партнерстве с властями страны и другими международными и национальными организациями.