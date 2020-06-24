С 1 июля в Беларуси подорожают около 30 марок сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 июля 2020 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 30 марок табачных изделий.

В частности, подорожают 16 брендов, производимых табачной фабрикой «Неман», и 10 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», а также 6 брендов, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг».

Цены вырастут на 5-10 копеек.

Стоимость сигарет, производимых ООО «Интер Тобакко», и сигарет, импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», останется без изменений.

Кроме того, ООО «Табак-инвест» представит на рынке с 1 июля две новые марки сигарет: Winston Compact Special Blue (по цене 2,89 рубля), Winston Compact Dream Mix (по цене 2,80 рубля).